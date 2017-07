Sáng 6.7, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa IX bước vào ngày làm việc thứ ba với phiên chất vấn lãnh đạo Sở NN-PTNT về thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết lãnh đạo thành phố có chủ trương và văn bản xoay quanh việc về sản xuất ngành nghề thủ công lên sản xuất theo doanh nghiệp. Tuy nhiên trong việc chuyển đổi, một số doanh nghiệp lại gặp khó khăn từ cơ quan chức năng.

“Đơn cử là khó khăn của Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn xoay quan việc chuyển đổi lập doanh nghiệp và hình thành công nghệ giết mổ gia súc”, ông Khuê nêu.

Được biết, dự án của Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn có tổng mức đầu tư 280 tỉ đồng, tổng diện tích 15 ha. Giai đoạn 1 của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ trên khu đất rộng 6.2 ha, kinh phí 140 tỉ đồng.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở NN-PTNT TP Nguyễn Phước Trung cho hay từ năm 2011, thành phố quy hoạch khu giết mổ công nghiệp trong đó tập trung 5 cơ sở giết mổ công nghiệp và dần thay thế cơ sở giết mổ thủ công. Tuy nhiên do thủ tục liên quan rất nhiều nên nhiều chủ đâu tư không kịp triển khai.

Để tiếp tục kế hoạch này, năm 2016, UBND TP.HCM tiếp tục ban hành Quyết định 2032 triển khai 8 cơ sở giết mổ gồm 6 cơ sở ở Củ Chi và 2 cơ sở ở Hóc Môn. Theo lộ trình, đầu năm 2018 các cơ sở này sẽ vận hành.

Sớm quy hoạch dây chuyền giết mổ công nghiệp

Liên quan đến Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn, ông Trung cho biết thêm TP.HCM đã đi gần tới đích để người dân có được thực phẩm an toàn thông qua dây chuyền giết mổ công nghiệp. Tuy nhiên Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn lại chậm triển khai dây chuyền giết mổ công nghiệp mà lại “để dành” cho giết mổ thủ công luôn tiềm ẩn nguy mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì lý do này phía Sở NN-PTNT đề nghị áp sớm áp dụng dây chuyền giết mổ công nghiệp.

“Sau khi công ty có kiến nghị, chúng tôi có nhiều văn bản báo cáo UBND TP.HCM và cùng với nhiều sở ngành liên quan xuống làm việc, giải thích cho chủ đầu tư nghe để từ đó thông cảm, tiến hành dây chuyền giết mổ công nghiệp”, ông Trung nói.

Một việc nữa, ông Trung nêu là nếu thành phố đồng ý các cơ sở giết mổ di dời ra ngoại thành mà áp dụng hệ thống giết mổ thủ công như trước sẽ phá vỡ quy hoạch giết mổ với mục đích có được thịt sạch cho người dân. Sau khi Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn có kiến nghị được giết mổ thủ công thì một số chủ đầu tư cũng có ý kiến nếu thành phố giải quyết cho Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn thì họ sẽ ngừng dự án đầu tư giết mổ công nghiệp.

“Tôi cho rằng nếu đánh đổi cho một công ty mà mất đi các công ty khác, từ đó thành phố không thực hiện được quy hoạch giết mổ công nghiệp thì đó là điều rất đáng tiếc. Bản thân tôi sẽ thấy có lỗi với người dân và lãnh đạo TP. Do đó tôi vẫn kiên quyết đề nghị UBND TP chỉ đạo Công ty cổ phần thực phẩm Hóc Môn tập trung xây dựng hệ thống giết mổ công nghiệp”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho biết thêm năm vừa qua TP.HCM đã tổ chức hội nghị kết nối các khu chế xuất và Sở GD-ĐT để cung cấp thức ăn an toàn cho trường học. TP.HCM cũng tổ chức chợ phiên ở đường Kỳ Hòa với 22 doanh nghiệp, hàng hóa tham gia vào chuỗi thực phẩm an toàn. Sở NN-PTNT cũng làm việc với các đơn vị cung cấp đầu vào cho các HTX, nông dân như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi… để giảm giá thành đầu ra của sản phẩm. Ngoài ra, Sở cũng làm việc với một số tỉnh thành tham chuỗi sản phẩm an toàn, liên kết chuỗi cung ứng, thành phố hỗ trợ vốn cho các trại cung cấp giống để giảm giá.

