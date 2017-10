Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu, thời gian gần đây tình trạng vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn TP có chiều hướng gia tăng.

Một bộ phận doanh nghiệp vì lợi ích riêng đã hoạt động kinh doanh “biến tướng”, không đúng chức năng ngành nghề đã đăng ký, phát sinh các tệ nạn xã hội, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Việc tổng kiểm tra sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm 2017, trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhằm tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội phát sinh trên địa bàn TP.



UBND TP.HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường chủ động phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar hoạt động kinh doanh biến tướng, lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar làm nơi ẩn náu, ăn chơi sa đọa, sử dụng ma túy, môi giới mua, bán dâm của các băng nhóm, tội phạm.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan chức năng đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, không trùng lắp nhưng không bỏ sót và không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh là đối tượng kiểm tra.

Đình Phú