Theo ông Dương Mạnh Hưng, Chánh TTGT tỉnh Đồng Nai, giữa tháng 6.2017, do địa bàn phức tạp, rộng lớn và cần thiết tham gia của lực lượng công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo tăng cường sự phối hợp liên ngành để kiểm soát xe quá tải. "Từ đó, tại các chốt, trạm cân của TTGT Đồng Nai lại có sự tham gia phối hợp của CSGT theo kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Sở GTVT và Công an tỉnh Đồng Nai", ông Hưng nói và cho biết, hiện các trạm cân cố định và lưu động ở Đồng Nai vẫn duy trì hoạt động 24/24. Riêng 4 chốt, trạm sử dụng cân xách tay thì hoạt động theo chu kỳ hoạt động của các mỏ đá (từ 5 - 22 giờ). Ngoài ra, lực lượng TTGT còn tới tận mỏ đá để kiểm tra, xử lý tận gốc vi phạm về xe quá khổ, quá tải. Đồng Nai cũng là tỉnh đầu tiên cả nước triển khai dự án truyền toàn bộ dữ liệu từ cân của các mỏ đá về Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT và Công an tỉnh để kiểm soát tận gốc xe quá tải. “Hiện chúng tôi đã triển khai kết nối dữ liệu được hơn 10 mỏ đá (trong tổng số 22 mỏ đá ở Đồng Nai). Sau khi xong hết các mỏ đá thì tiếp tục nhân rộng ra nhà máy, khu công nghiệp, nơi có các trạm cân. Khi đó chỉ cần ngồi ở nhà là biết mỏ nào xuất xe bao nhiêu tấn, có vi phạm hay không để tiến hành xử phạt”, ông Hưng cho hay.