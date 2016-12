Trước đó, sáng ngày 14.12, Công an Q.Hồng Bàng nhận được tin trình báo của anh Nguyễn Thanh Thuyên, ở xã Nam Sơn, H.An Dương (Hải Phòng) bị cướp vào khoảng 4 giờ ngày 14.12. Vụ việc xảy ra khi anh Thuyên đang đi làm, đến khu vực gần đò Nở, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng thì bị 2 người áp sát, vụt gậy sắt vào đầu, cướp đi chiếc xe máy. Công an quận Hồng Bàng sau đó xác định người gây án là Nguyễn Trí Hiệp (30 tuổi) ở 117/309 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre và Dương Văn Huy (39 tuổi) ở 1/212 đường Lê Lợi (cùng quận Ngô Quyền). Sau 2 giờ gây án, cả hai nhanh chóng bị bắt tại số nhà 22/33 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An (Hải Phòng) với tang vật liên quan.

Đáng chú ý, cả 2 đối tượng này đều là người khiếm thính nên cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi lấy lời khai và phải nhờ giáo viên Trường khiếm thính Hải Phòng và trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố đến phiên dịch. Trong quá trình điều tra hai người còn loanh quanh chối tội, không chịu khai ra kẻ đồng phạm.

Tuy nhiên, cả hai cuối cùng đã phải khai người đứng sau là Đặng Duy Huy (30 tuổi) ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Cả ba là bạn cùng trường khiếm thính. Căn cứ vào lời khai của Hiệp và Dương Văn Huy, công an bắt Đặng Duy Huy. Huy đã nhanh chóng thừa nhận chính hắn là kẻ đã sai bảo Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy đi cướp.

Ngoài vụ cướp gây ra ngày 14.12, nhóm người này còn gây ra vụ cướp xe Jupiter của chị Nguyễn Thị Hường, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, tại khu vực đường 5 cũ vào ngày 13.12; trộm xe Nouvo của một người dân ở phố Lê Lợi quận Ngô Quyền, vào cuối tháng 11.2016.

Bằng những chứng cứ thu thập được, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm Nguyễn Trí Hiệp và Dương Văn Huy. Còn Đặng Duy Huy, do có tiền sử động kinh, đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng nên cơ quan điều tra cho bảo lãnh, tiếp tục tiến hành giám định tâm thần để xử lý sau.

Lê Tân