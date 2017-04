Khoảng 20 giờ 30 ngày 14.4, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS, Công an TP.Cần Thơ, PC45 Cần Thơ) kết hợp cùng Đội CSHS Công an H.Phong Điền bắt quả tang 13 con bạc tham gia lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà ông Cao Minh Thiện (ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, H.Phong Điền).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ lắc tài xỉu, hơn 40 triệu đồng (trên người các con bạc) và hơn 2,5 triệu đồng trên chiếu bạc. Theo trinh sát PC45 Cần Thơ, đây là tụ điểm cờ bạc bằng hình thức lắc tài xỉu có quy mô lớn, huy động nhiều “con bạc bịp” từ các địa phương khác đến làm “mồi” và sử dụng máy điều khiển lắc tài xỉu để gian lận các con bạc tại địa phương.

Trưa 14.4, từ tin báo của người dân, Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) bắt quả tang 28 con bạc (tuổi từ 21 - 87), đến từ các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Tháp, đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống thuộc ấp Ngãi Hòa, xã Phước Hảo. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 con gà trống, 4 cựa sắt, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, hơn 200 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm ở ngoài tỉnh khai thuê ô tô đến đây tổ chức đá gà ăn tiền với các con bạc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

* Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Long (51 tuổi, trú H.Vĩnh Linh), Đỗ Quang Minh (39 tuổi, trú TP.Đông Hà) và Nguyễn Minh Hải (32 tuổi, trú TP.Đông Hà) cùng về tội “đánh bạc”; Đàm Duy Thanh (38 tuổi, trú TP.Đông Hà) bị khởi tố về tội “gá bạc”. Cả 4 bị can này dù không bị bắt tạm giam nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Liên quan đến vụ án, một người nữa cùng tham gia đánh bạc là ông Nguyễn Xuân Dương (38 tuổi, trú TP.Đông Hà, Bí thư Đảng ủy P.Đông Giang) nhưng do ông đang điều trị bệnh tại bệnh viện nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Như Thanh Niên đã thông tin , ngày 29.3, Công an tỉnh Quảng Trị ập vào ngôi nhà 3 tầng trên đường Tôn Thất Thuyết (TP.Đông Hà) bắt một ổ bạc. Có 4 người bị bắt tại trận, 3 người nhảy lầu hòng bỏ trốn. Ông Dương nhảy lầu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

