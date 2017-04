Sáng 8.4, tại Bến xe miền Đông (TP.HCM), Công an H.Tây Sơn (Bình Định) đã bắt giữ 3 nghi can, gồm: Nguyễn Xuân Hiệp (26 tuổi, trú H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), Phan Văn Tài (37 tuổi, trú H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), Trần Văn Lĩnh (26 tuổi, trú H.Anh Sơn, Nghệ An) và thu giữ tang vật là 2 xe máy



Sau đó, những nghi can và tang vật nói trên được di lý về Bình Định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ đường dây trộm cắp xe máy từ các tỉnh miền Trung mang vào TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, trưa 7.4, Công an H.Tây Sơn được quần chúng báo tin có 2 người đem xe máy hiệu Exciter BS 77H1 - 271.00 và 1 xe hiệu Sirius BS 78D1 - 208.39 đến Bến xe Tây Sơn để gửi vào TP.HCM với dấu hiệu đáng ngờ là ổ khóa bị cạy phá

Qua xác minh, lực lượng công an xác định xe máy BS 77H1 - 271.00 là của anh Nguyễn Bình Khương (35 tuổi, trú H.Tây Sơn), bị mất trộm vào trưa 7.4, khi đang để trước một công ty may ở P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định).

Còn xe máy BS 78D1 - 208.39 là của ông Huỳnh Tấn Tùng (60 tuổi, trú TX.Sông Cầu, Phú Yên). Chiếc xe này do con ông Tùng là Huỳnh Tấn Yên điều khiển ra TP.Quy Nhơn chơi và bị mất trong đêm 6.4.



Nhận định đây là các những nghi can trộm cắp xe máy đưa vào TP.HCM tiêu thụ nên Công an H.Tây Sơn cử các trinh sát bí mật theo dõi đến sáng nay (8.4) thì bắt giữ 3 nghi can nói trên.

