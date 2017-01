Trước đó, vào ngày 1.1.2017, Công an H.Bảo Lâm nhận được tin báo của ông Nguyễn Hữu Sang (ngụ thôn 2, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm) bị kẻ gian đột nhập lấy đi khoảng 20 giò lan rừng quý hiếm các loại.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Trần Văn Việt (30 tuổi, ngụ tại thôn 9, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) là nghi can thực hiện vụ trộm nói trên. Đến đêm 18.1, Công an H.Bảo Lâm đã bắt giữ Việt tại nhà riêng ở xã Lộc An. Khám xét nhà riêng, công an thu giữ 20 giò lan rừng với nhiều giống lan quý được Việt cất giấu trong nhà.