Đáng chú ý, nhiều trường hợp người khiếu kiện đã có hành vi quá khích, vi phạm pháp luật. Trong đó, công dân Lưu Thị P. (ngụ tại P.Mai Động, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã có hành vi la hét, chửi bới, xúc phạm uy tín danh dự của cán bộ, không chấp hành sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Sau khi bị bảo vệ Trụ sở Tiếp công dân T.Ư lập biên bản vi phạm, người này đã thuê người đến đe dọa.

Đặc biệt, một công dân tự xưng là Nguyễn Thị G., ở tỉnh Bạc Liêu nhắn tin đe dọa tính mạng của Trưởng ban Tiếp công dân T.Ư Nguyễn Hồng Điệp và người nhà.

Ban Tiếp công dân T.Ư đề nghị lực lượng công an, an ninh cần tăng cường phối hợp với ban trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tính mạng và tài sản cho cán bộ, công chức.





Thái Sơn