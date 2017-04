Sự việc trên xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 sáng 22.4, trước cửa hàng kinh doanh đồ điện Quốc Hoàn, ở số 45, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Nạn nhân bị mất trộm là anh Dương Đình Ánh (19 tuổi, trú tại thành phố Hà Tĩnh).

Theo hình ảnh do camera an ninh ở cửa hàng Quốc Hoàn ghi lại, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 22.4, anh Ánh đi xe máy hiệu Yamaha đến, dựng trước cửa hàng để mua bóng đèn. Do cửa hàng Quốc Hoàn hết hàng nên anh này đi bộ sang cửa hàng bên cạnh để mua.



Khoảng 4 phút sau, một người đàn ông mặc áo mưa màu đen đi xe máy hiệu Sirius đi ngang qua cửa hàng Quốc Hoàn rồi dừng lại quan sát. Sau khi vờ hỏi mua hàng với nhân viên cửa hàng, người đàn ông trên đã nhanh tay móc trộm chiếc ví tiền trong cốp xe máy hiệu Yamaha của anh Ánh, rồi lên xe tẩu thoát. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng khoảng 40 giây.

Khi anh Ánh quay lại xe để lấy ví để thanh toán tiền mua hàng mới phát hiện bị mất cắp. Cũng theo anh này, trong ví bị mất cắp có 15 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo vụ việc với Công an phường Tân Giang để truy bắt kẻ gian.

Phạm Đức