Khoảng 16 giờ 35 ngày 22.12, chị Hà My đến Công an P.Phú Thuận trình báo, chị đi công việc về thì phát hiện nhà bị trộm, kẻ gian đã phá két sắt lấy hơn 1 tỉ đồng. Công an Q.7 khám nghiệm hiện trường, xác định kẻ gian phá khóa cổng, vào bằng đường cửa chính.

Tuy nhiên, kiểm tra két sắt trước khi niêm phong mang về phục vụ công tác điều tra, công an phát hiện một ngăn bí mật bên dưới chưa bị cạy phá, bên trong có 25.000 USD cùng nhiều tài sản khác; còn số tài sản bị mất khoảng 80 triệu đồng.

Chị Nguyễn Hà My được biết đến với tên gọi hot girl Sam. Năm 2008, chị đoạt danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao thời trang.



Đàm Huy