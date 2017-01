Tối 30 Tết, các đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã đi thăm hỏi, động viên lực lượng phải làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa tết Nguyên đán Đinh Dậu

Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ trực làm nhiệm vụ tại trại tạm giam T16 của Bộ Công an, Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức, Học viện An ninh nhân dân 1.

Chia sẻ với các học viên, anh Nguyễn Ngọc Lương, cho rằng việc đảm nhận nhiệm vụ canh trực tết của đoàn viên thanh niên, học viên Học viện An ninh nhân dân 1 trong dịp tết chính là cơ hội trải nghiệm thực tế và học hỏi để mỗi học viên sẽ hoàn thành nhiệm vụ học tập, công tác của mình trong thời gian tới.

Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Lữ đoàn đặc công Biệt động 1, Binh chủng Đặc công. Lữ đoàn đặc công Biệt động 1 được thành lập năm 1968 và từng lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến tranh chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đặc công Biệt động 1, đại tá Hoàng Ngọc Thanh, cho biết trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, có hơn 90% cán bộ, chiến sĩ trực tại đơn vị, sẵn sàng làm nhiệm vụ chiến đấu. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, chăm lo đời sống tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Bí thư Trung ương Đoàn, Bùi Quang Huy, chia sẻ giây phút đêm giao thừa là thời khắc ai cũng mong muốn được quây quần, đoàn tụ bên gia đình nhưng với người lính đặc công phải hy sinh niềm hạnh phúc này để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong tối cùng ngày, đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cũng đến thăm và chúc Tết tại Xí nghiệp môi trường và đô thị Đống Đa, thuộc Công ty môi trường đô thị Hà Nội, thăm hỏi và chúc Tết những công nhân làm việc ca đêm, dọn vệ sinh môi trường đêm giao thừa; đi thăm và chúc Tết bác sĩ, bệnh nhi tại Bệnh viện nhi Trung ương.

Hoàng Phan