HĐXX đã tuyên phạt đối với 4 bị cáo gồm: Huỳnh Văn Thức (42 tuổi, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 10 năm tù và Trần Thị Diễm Thúy (43 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 9 năm tù về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; bị cáo Phạm Anh Thơ (53 tuổi, nguyên tổ trưởng tổ nông sản) 5 năm tù và Võ Minh Khôi (27 tuổi, nguyên nhân viên phòng kế hoạch kinh doanh, cùng Công ty lượng thực Vĩnh Long) 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) lãnh 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi, con trai bà Nghĩa, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum) lãnh 5 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng, Công ty Lương thực Vĩnh Long được Tổng công ty Lương thực miền Nam giao vốn để kinh doanh. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Dương Lê Dũng, Giám đốc công ty Lương thực Vĩnh Long đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ngày 6.11.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, lần lượt khởi tố các bị can trên. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ tổng số tiền Công ty lương thực Vĩnh Long đã ứng cho Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum sau đó gây thiệt hại là hơn 102 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là thiệt hại kinh tế do hành vi cố ý làm trái của bị can Dương Lê Dũng và đồng phạm gây ra. Tuy nhiên, đến ngày 4.12.2014, bị can Dương Lê Dũng tự sát tại trại giam và ngày 15.12.2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Dương Lê Dũng.



Cơ quan điều tra cũng xác định bị cáo Nghĩa và Thạch đã chỉ đạo nhân viên xác nhận khống 11.100 tấn hàng để nhận tiền ứng vốn kinh doanh từ Công ty Lương thực Vĩnh Long rồi chiếm đoạt.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước. Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đền bù nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

