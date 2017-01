Mâu thuẫn trên chiếu bạc, một người bị đâm chết Sáng 14.1 ông Phạm Nhất Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tiên An (H.Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai thanh niên mâu thuẫn trên chiếu bạc , khiến một người bị đâm tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 13.1, tại khu vực rừng keo của bà Trần Thị Hiền (ở thôn 4, xã Tiên An) có một nhóm thanh niên tổ chức đánh bạc ăn tiền. Trong lúc đang đánh bạc thì giữa Đoàn Duy Phong (trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước) và Trần Ngọc Tuất (34 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên An) xảy ra mâu thuẫn với nhau, Phong tức giận dùng dao dí Tuất chạy lên núi. Một lúc sau, người dân phát hiện Tuất nằm bất động với nhiều vết đâm ở ngực trái. Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng đưa Tuất đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Mạnh Cường