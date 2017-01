Chiều 13.1, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp một nghi can để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và dùng kim tiêm tấn công lực lượng truy bắt.



Tang vật Tang vật

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, các trinh sát của công an TP.Mỹ Tho đang tuần tra trên đường thì phát hiện một người đàn ông điều khiển mô tô BS 60S9-0191 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập (QL60) đoạn gần cầu Đỏ thuộc P.10, TP.Mỹ Tho hướng lên cầu Rạch Miễu có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, bất ngờ người này bỏ chạy để rơi nhiều đoạn ống hút hàn kín hai đầu. Lập tức người dân xung quanh cùng các trinh sát vây bắt nghi can. Lập tức, nghi can cầm nhiều kim tiêm trên tay tấn công lại. Sau đó, các trinh sát cùng người dân đã khống chế bắt gọn nghi can.

Chiếc xe máy do Nhơn điều khiển Chiếc xe máy do Nhơn điều khiển

Tại hiện trường các trinh sát thu giữ trên người của nghi can nhiều gói ni lông và nhiều đoạn ống hút hàn kín hai đầu chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy; nhiều kim tiêm đã qua sử dụng, 3 điện thoại di động, trên 1 triệu đồng tiền mặt.

Nghi can khai tên Trần Văn Nhơn (46 tuổi) sống lang thang. Nhơn cũng khai nhận các gói chất bột màu trắng trên là ma túy.

Một người dân tham gia vây bắt Nhơn cho biết, Nhơn rất hung hăng. Khi bị vây bắt, tay Nhơn lăm lăm kim tiêm dính máu và luôn miệng nói: “Tao đã nhiễm HIV”.

Hiện công an TP.Mỹ Tho đang tạm giữ Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý.

Lê Lang