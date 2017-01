Tối 29.1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kiên Giang, vào lúc 12 giờ 45 cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo của người dân có tàu cá bị cháy trên sông Cái Bé thuộc ấp An Minh, xã Bình An, H.Châu Thành.