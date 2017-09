Ngày 26.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên Nguyễn Khắc Thành (thôn Phúc Lâm, xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Linh) 19 năm tù giam về tội “ Giết người ”.

Theo cáo trạng, chập tối 27.5, Thành đang ngồi trước hiên nhà bà T. ở thôn Thủy Ba Tây (xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh) thì Cao Duy Phương (trú thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy) điều khiển xe máy đến và nói: “Tau đã trả tiền thịt lợn cho mi rồi, răng mi còn đòi nữa”.

Khi Thành nói “Tau đòi lúc nào” thì Phương nói “Mi thích tau giết mi không”, Thành nói “Mi thích thì làm đi”. Nghe vậy, Phương cầm mũ bảo hiểm đánh vào mặt Thành, Thành tức giận chạy vào lấy 1 con dao đuổi theo và đâm 1 nhát vào ngực trái của Phương.

Người dân thấy vậy chạy ra can ngăn, nhưng Phương đã gục xuống đường, tử vong do mất máu cấp do thủng phổi. Còn Thành leo lên tầng 3 nhà T. để trốn nhưng chừng 30 phút sau thì bị Công an H.Vĩnh Linh bắt giữ.

Tại tòa, Thành thừa nhận mọi hành vi của mình đồng thời cũng không phản đối mức bồi thường hơn 300 triệu đồng cho gia đình bị hại mà HĐXX tuyên.

Cũng theo HĐXX, Thành là người có nhân thân xấu, trong quá khứ từng 4 lần đi tù về các tội danh “lừa đảo”, “cố ý gây thương tích”…

