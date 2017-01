Theo đó, qua kiểm tra tại 12 tỉnh (Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng), TTCP phát hiện nhiều địa phương không thành lập ban điều hành đề án cấp tỉnh và không xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc theo quy định. Việc thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt tỷ lệ thấp (67%). Các trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư xây dựng mới nhưng chưa hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng chiếm tỷ lệ cao (38%).

Đáng chú ý, TTCP cho rằng tại các dự án đầu tư xây dựng “vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản còn khá phổ biến”. TTCP chỉ rõ tại 56 dự án xây dựng trường đều có hiện tượng công tác lập dự toán thiết kế áp sai mã hiệu, sai hệ số, đơn giá, tính thiếu hoặc thừa khối lượng. Tại dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú H.Văn Quan (Lạng Sơn), có mức đầu tư hơn 25 tỉ đồng, vi phạm về kinh tế đã hơn 1 tỉ đồng, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Sơn La, có mức đầu tư hơn 130 tỉ đồng, vi phạm về tài chính đã hơn 1,2 tỉ đồng… Tổng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra 56 dự án là trên 8,1 tỉ đồng.



Kết luận thanh tra yêu cầu UBND các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bình Định, Bình Phước, Nghệ An, Đắk Lắk, An Giang, Sóc Trăng rút kinh nghiệm trong việc không thành lập ban điều hành đề án cấp tỉnh và không xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc theo quy định. UBND các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong việc đầu tư, xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú. “Các tập thể và cá nhân liên quan phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp xử lý phù hợp”, TTCP nêu rõ.