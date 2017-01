- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13.

- Luật Dược số 105/2016/QH13.

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13.

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13.

- Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật Đầu tư.

- Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, từ 1.1.2017 nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình cũng phải đóng phí.

- Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các doanh nghiệp từ ngày 1.1.2017 là: Vùng 1: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016); vùng 2: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016); vùng 3: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016); vùng 4: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

- Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giá.

- Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

- Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

- Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật Phí và lệ phí

- Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực từ 1.8.2016, nhưng một số quy định có hiệu lực từ ngày 1.1.2017. Chẳng hạn:

+ Phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện hành vi vi phạm: “Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô”.

+ Phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm: “Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường”...

