Tổ chức nghiên cứu độc lập là Học viện nghiên cứu dân số Úc (TAPRI) trong báo cáo mới nhất của mình, mang tên Tại sao nhập cư quá tải đã nghiên cứu về chương trình visa 457 (Chính sách ưu tiên cho định cư đối với những nghề đòi hỏi kỹ năng) và chính sách liên minh của người nhập cư cho thấy hơn 200.000 ứng viên được cấp thường trú tại Úc mỗi năm.

Bản báo cáo nêu rõ: "Lực lượng này là nguồn chính làm tỉ lệ tăng dân số cao của Úc. Điều này đang có ảnh hưởng tai hại đến 2 thành phố lớn của Úc là Sydney và Melbourne, vì nơi có hơn một nửa số người di cư được giải quyết". Bên cạnh đó các tác giả của báo cáo đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề về các chuyên gia CNTT Ấn Độ tới Úc thuộc chương trình visa 457. Báo cáo cũng khẳng định chuyên gia CNTT là lực lượng nhập cư lớn nhất trong chương trình 457 và hầu hết là công dân Ấn Độ, bởi các công ty dịch vụ CNTT là của Ấn Độ.

Một phần của báo cáo có tựa đề "Cuộc xâm lược CNTT thông qua các chương trình 457” (The IT invasion via the 457 program) chỉ ra các công ty tư vấn của Úc phải cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia như IBM và Accenture trong đấu thầu cho lĩnh vực kinh doanh này. "Các công ty dịch vụ CNTT của Ấn Độ đã rất thành công trong chiến thắng công việc tư vấn CNTT trong thiết kế và thực hiện hệ thống phần mềm IT mới cho các doanh nghiệp của Úc và chính phủ. Một trong những lý do cho sự thành công này là họ sở hữu đội ngũ nhân viên có thị thực ngắn hạn để làm nhiều công việc”.

Chuyên viên CNTT Ấn Độ được trả ít lương hơn so với chuyên viên ở Úc

Bản báo cáo cũng cho rằng thực tế các chuyên viên Ấn Độ đến Úc làm việc được trả lương ít hơn nhiều so với chuyên viên cùng ngành nghề là người Úc. Dữ liệu thu được từ Cục Thống kê Australia (ABS), theo đó mức lương trung bình của 1 chuyên viên IT Úc là khoảng 100,000 AUD/năm. Trong khi đó, khoảng 61% chuyên viên Ấn Độ đã có một mức lương cơ bản dưới 70,000 AUD, ít hơn khoảng 30,000AUD đối với chuyên viên CNTT của Úc.

Úc thu hút do chính sách

Các nghiên cứu cũng khẳng định chính sách di cư hiện nay của Úc đang làm cho nó thậm chí còn khó khăn hơn cho sinh viên mới tốt nghiệp và người tìm việc khác để có việc làm. Những người trẻ ở Úc đang phải chịu đựng các thị trường công việc khó khăn và đối mặt với viễn cảnh xây dựng gia đình hạnh phúc. Báo cáo khuyến nghị nên xem xét lại chương trình dành cho công việc đòi hỏi kỹ năng như là một giải pháp.

Thanh Khang