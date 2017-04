Đó là một trong nhiều nỗi khổ và phi lý mà người dân H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh phản ánh họ phải gánh chịu nhiều năm nay, liên quan đến Trạm thu phí đường bộ Bến Thủy (TP.Vinh, Nghệ An).

Nỗi sợ hãi của người có ô tô

Từ nhà chúng tôi sang TP.Vinh không có mét đường nào của dự án BOT nhưng cứ phải đóng tiền, tại sao chúng tôi phải gánh chịu sự phi lý này

Chị Nguyễn Thị Lan Hương - TT.Xuân An

Tích cóp mãi mới sắm được chiếc ô tô bán tải, khi có việc thực sự cần thiết, anh Nguyễn Xuân Hải (ngụ TT.Xuân An, H.Nghi Xuân) mới dám chạy ô tô qua TP.Vinh dù nhà chỉ cách trung tâm TP này khoảng hơn 3 km vì phải mất 80.000 đồng đi, về qua Trạm thu phí Bến Thủy. Mỗi khi mưa gió, lái xe chở con đi học thêm ở TP.Vinh, khi con vào lớp, anh Hải lại tấp xe vào lề đường, ngả ghế nằm đợi đón con về, không dám về nhà rồi quay lại vì sợ tốn phí đường bộ. “Nhiều bữa con đòi đi TP.Vinh chơi nhưng nghĩ phải mất oan 80.000 đồng qua trạm thu phí nên thôi, bấm bụng ở nhà”, anh Hải nói.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (ngụ TT.Xuân An) cho biết cách đây 3 tháng, con chị bị đau ruột thừa, phải chuyển sang Bệnh viện đa khoa Nghệ An để mổ. Do con điều trị tại bệnh viện nên vợ chồng chị phải thay nhau lái ô tô đi về nhà nhiều lần trong ngày, riêng tiền mua vé qua Trạm thu phí Bến Thủy cho việc đi lại chăm con trong 8 ngày tốn gần 2,8 triệu đồng, trong khi tiền viện phí chỉ tốn 2,2 triệu đồng. “Từ nhà chúng tôi sang TP.Vinh không có mét đường nào của dự án BOT nhưng cứ phải đóng tiền, tại sao chúng tôi phải gánh chịu sự phi lý này”, chị Hương bức xúc.

Còn anh Trần Văn Toàn (ngụ TT.Nghi Xuân) kể sáng sớm vợ anh lái ô tô 4 chỗ chở con gái sang TP.Vinh học. Từ nhà, đi khoảng 4 km lên TT.Xuân An, vợ anh để ô tô lại, mượn xe máy của một người bà con “tăng bo” qua TP.Vinh để khỏi mất phí qua trạm Bến Thủy. Nhưng cách này cũng chỉ áp dụng được với những ngày nắng, còn ngày mưa vẫn phải bấm bụng mất 80.000 đồng để lái xe chở con đến trường và chừng ấy tiền để buổi chiều đón về dù xe không đi mét nào trên đường BOT.

Không chỉ bức xúc vì mất tiền oan cho trạm thu phí, anh Trịnh Ngọc Hòa (ngụ TT.Xuân An, công tác tại Trường ĐH Vinh) nói hằng ngày anh phải đi làm nên mua vé tháng, quý nhằm tiết kiệm hơn khi qua trạm Bến Thủy. Nhưng mỗi tháng trạm vé chỉ dành 3 ngày trong giờ hành chính để bán vé quý và tháng (người dân địa phương được giảm giá thấp hơn) trong khi có cả ngàn xe cần mua nên luôn bị quá tải. “Thái độ của nhân viên bán vé lại rất trịch thượng, kiểu ban ơn, coi thường người mua. Chúng tôi tập trung phản đối, mục đích là đề nghị không được thu phí đối với người dân địa phương hai bên trạm thu phí này vì chúng tôi không hề sử dụng dịch vụ BOT của Cienco 4”, anh Hòa bất bình.

Trả lời Thanh Niên, ông Võ Nghệ Sĩ, Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh, cho rằng do lượng nhân viên có hạn nên trạm vé chỉ bố trí người để bán vé tháng, quý mỗi tháng 3 ngày. Còn thái độ nhân viên bán vé tháng, ông Sĩ nói: “Chúng tôi kiểm tra lại thái độ nhân viên bán vé, nếu đúng như người dân phản ánh chúng tôi sẽ xử lý”.

Xe buýt cũng đóng phí oan

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp kinh doanh xe buýt tại Hà Tĩnh cũng phải đóng oan hàng trăm triệu đồng mỗi năm tiền phí qua trạm Bến Thủy. Xe buýt Thọ Lam hoạt động từ đầu năm 2015, chạy tuyến Hương Sơn - Hồng Lĩnh - TP.Vinh. Dù lộ trình không hề có mét đường nào thuộc dự án BOT nhưng khi qua trạm Bến Thủy, vẫn phải nộp phí. Ông Phạm Văn Hữu, cán bộ điều hành xe buýt Thọ Lam, cho biết doanh nghiệp có 20 đầu xe chuyên chạy tuyến cố định trên, sau nhiều lần gửi văn bản đề nghị, Cienco 4 mới “ban đặc ân” cho 13 xe được áp phí 1,2 triệu đồng/tháng, 7 xe còn lại vẫn phải đóng 1,65 triệu đồng/tháng như các loại xe khác đi trên đường BOT. “Mỗi tháng chúng tôi phải đóng bình quân 30 triệu đồng tiền phí qua trạm dù không hề sử dụng dịch vụ BOT, thử hỏi ai không bức xúc!”, ông Hữu than thở.

Cùng cảnh ngộ, 11 đầu xe buýt chạy tuyến TP.Hà Tĩnh - Lộc Hà - Nghi Xuân - TP.Vinh của Công ty CP vận tải ô tô Hà Tĩnh dù không chạy trên đường BOT nhưng khi qua trạm Bến Thủy vẫn phải đóng phí. Ông Nguyễn Mậu Đức, cán bộ doanh nghiệp này, cho biết mỗi tháng, mỗi đầu xe phải đóng 1,2 triệu đồng qua trạm Bến Thủy. “Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản cho Cienco 4 phản đối việc thu phí vô lý này nhưng họ không phản hồi”, ông Đức nói.

Vạ lây dân nghèo

Anh Hoàng Thanh Chung, người chuyên chạy xe tải nhỏ sang TP.Vinh lấy hàng về H.Nghi Xuân, cho biết do khoảng cách quá gần, người dân ở H.Nghi Xuân thường xuyên sang TP.Vinh mua hàng tiêu dùng. Nhưng sản phẩm khi vận chuyển về, dù xe không đi trên đường BOT vẫn phải trả phí qua trạm, buộc chi phí đội lên và người dân phải gánh. Từ Nghi Xuân có việc phải gọi xe taxi sang TP.Vinh hoặc ngược lại, mỗi lần đi, người dân phải gánh thêm 80.000 đồng qua trạm thu phí này dù không đi đường BOT . Có khi tiền phí qua trạm còn cao hơn cả tiền cước taxi. Nhiều khách sạn, nhà hàng ở TT.Xuân An cũng ế ẩm khi trạm thu phí này hoạt động khiến nó trở nên xa cách với TP.Vinh dù chỉ cách một cây cầu Bến Thủy.

tin liên quan Hơn 100 ô tô dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí BOT Bến Thủy Để phản đối việc thu phí cao và không hợp lý tại Trạm thu phí Bến Thủy 1, vào ngày 2.4, nhiều người dân huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp tục điều khiển hơn 100 xe ô tô và dùng tiền lẻ mua vé qua trạm gây tắc đường kéo dài.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND H.Nghi Xuân, đồng tình với quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khi đề nghị di dời trạm Bến Thủy hoặc miễn thu phí đối với người dân H.Nghi Xuân và TX.Hồng Lĩnh, vì trạm thu phí này không chỉ gây thiệt thòi cho người dân địa phương khi họ không sử dụng đường BOT mà còn là rào cản trong phát triển liên vùng bắc Hà Tĩnh và nam Nghệ An. Ông Nam cho biết theo báo cáo chưa đầy đủ, hiện huyện có 1.177 ô tô, trong đó chỉ xã Xuân Lĩnh nằm trên tuyến đường BOT quốc lộ 1 mở rộng nhưng xã này lại rất ít ô tô. “Huyện có hệ thống giao thông khá tốt. Rất nhiều ô tô của dân không sử dụng tuyến đường BOT của Cienco 4 nhưng vẫn phải đóng phí là không hợp lý”, ông Nam nói.

Trạm thu phí Bến Thủy nhằm thu hồi vốn dự án BOT đường tránh TP.Vinh và quốc lộ 1A mở rộng đoạn nam cầu Bến Thủy 2 đến đường tránh TP.Hà Tĩnh dài 35,1 km, trong đó trạm thu phí ở cầu Bến Thủy 1 không đặt trên tuyến đường BOT nhưng ô tô của người dân địa phương qua lại vẫn bị thu phí từ nhiều năm nay. Thời gian gần đây, nhiều lần người dân H.Nghi Xuân đồng loạt chạy ô tô ra trạm thu phí này dùng tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng mua vé để phản đối việc thu phí phi lý đối với họ, gây ách tắc giao thông. Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công bản ngày 21.2; phối hợp với nhà đầu tư Cienco 4 cùng UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích của người dân, rà soát lại hết những bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10.4. Mới đây, Cienco 4 đề nghị Bộ GTVT giảm 50% giá vé cho người dân các địa phương hai bên trạm này kể từ ngày 15.4. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng tình với giải pháp này. Vì vậy, sáng 9.4, hàng trăm người dân H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cùng nhau ký đơn khiếu nại tập thể gửi lên Chính phủ và Quốc hội để phản ánh việc thu phí BOT tại Trạm thu phí Bến Thủy. Khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, gần 100 tài xế ô tô tiếp tục nối hàng dọc rồi di chuyển chậm, sử dụng tiền có mệnh giá 200; 500; 1.000 và 500.000 đồng để mua vé khiến giao thông tại Trạm thu phí Bến Thủy 1 ách tắc. Trước tình cảnh này, Trạm thu phí Bến Thủy 1 đã mở cửa tự do cho các phương tiện đi qua. Phan Ngọc

Khánh Hoan