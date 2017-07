Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm chính thức tại Vương quốc Hà Lan từ ngày 8 - 11.7.2017.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10.7 (giờ địa phương, tức đêm ngày 10.7 theo giờ Việt Nam) tại dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte, TP La Hay, Hà Lan.



Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của mỗi nước; chúc mừng những thành tựu mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hà Lan; đồng thời trao đổi những biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, như thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, dịch vụ hậu cần, cảng biển.

Về kinh tế, hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác quan trọng của nhau khi Hà Lan là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam (kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt 6,7 tỉ USD) và là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay (tổng vốn FDI đăng ký đạt 7,7 tỉ USD); nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hợp tác.

Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vì Hiệp định sẽ mở ra những cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và bền vững; nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và dịch vụ hậu cần, cảng biển.

Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Về Biển Đông, hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đối với khu vực và quốc tế. Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS).