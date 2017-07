Về quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Interpol, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác chặt chẽ; duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo Interpol và Bộ Công an Việt Nam thông qua trao đổi các đoàn và gặp gỡ tại kỳ họp Đại hội đồng Interpol hằng năm. Cùng với đó, tăng cường hợp tác trong chia sẻ thông tin về tội phạm xuyên quốc gia; hỗ trợ truy bắt số đối tượng truy nã bỏ trốn ra nước ngoài , không để các đối tượng ảo tưởng nước ngoài là nơi dung thân an toàn, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.