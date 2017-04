Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, 20.4, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông là trách nhiệm chung của các nước trong và ngoài khu vực. “Các nước phải hành động có trách nhiệm, xây dựng và phù hợp với luật pháp quốc tế , trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982 vì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.

Trả lời về việc tháng 5 tới, ASEAN và Trung Quốc sẽ tiến hành đàm phán khung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), mục tiêu đặt ra trong phiên đàm phán này của Việt Nam như thế nào?, bà Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định: "Lợi ích chung của tất cả các nước là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như trong khu vực".

Trên cơ sở đó, các nước ASEAN và Trung Quốc luôn nhất trí sớm có một Bộ quy tắc ứng xử có tính chất tổng thể, ràng buộc, hiệu quả, hỗ trợ cho việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tạo dựng môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc được công nhận rộng rãi trong luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.