Theo hồ sơ vụ việc, tháng 9.2010, bà Nghị bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Sợi Tainan (đóng tại TP.Biên Hòa) với số tiền hơn 359 triệu đồng, bằng hình thức kê khống tiền lương của 245 công nhân đã nghỉ việc. Tháng 3.2011, Viện KSND TP.Biên Hòa ra cáo trạng truy tố bà Nghị về hành vi trên. Tuy nhiên, khi đưa ra xét xử TAND TP.Biên Hòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do thiếu chứng cứ buộc tội. Đến tháng 4.2017, TAND TP.Biên Hòa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nghị do thiếu chứng cứ buộc tội.