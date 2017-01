Chiều 9.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm 2016, ký Kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ đánh giá cao các nội dung hội đàm giữa Bộ Công an VN và Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như kế hoạch hợp tác năm 2017 vừa được hai bên ký kết. Chủ tịch nước đề nghị hai bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hợp tác toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, hỗ trợ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lực lượng công an hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, cũng như cấp chuyên viên; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia. Lực lượng công an hai nước cần kịp thời nắm chắc tình hình, trao đổi phối hợp để có biện pháp giải quyết; tăng cường đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng làm phương hại lợi ích và an ninh mỗi nước.

Trong chiều 9.1, tại Hà Nội, thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại VN. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng đã ký kết Biên bản hợp tác năm 2017 giữa hai bộ.





TTXVN