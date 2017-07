Theo ông Nguyễn Huy Quang, hiện gia đình và đồng nghiệp đang đón bác sĩ Lương từ trại giam về nhà riêng.

Bác sĩ Hoàng Công Lương là 1 trong 3 bị can đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam trong vụ xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vào hồi cuối tháng 5.2017 khiến 8 bệnh nhân tử vong

Chiều 22.6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ việc 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam một bác sĩ đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong ngành y cũng như nhiều chuyên gia pháp luật. Theo các chuyên gia hành vi của bác sĩ Lương mang tính chất vô ý, không có biểu hiện chạy trốn hay vi phạm tiếp hay cản trở cơ quan điều tra.

Mặt khác, sau khi bác sĩ Lương bị bắt giam, Hội Hồi sức - Cấp cứu và chống độc Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có văn bản kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xem xét cho bác sĩ này được ngoại phục vụ điều tra, do sai sót của bác sĩ là sai sót về thủ tục hành chính.

Trả lời Thanh Niên về trường hợp bác sĩ Lương tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào ngày 28.6, trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an cho rằng việc cơ quan điều tra khởi tố là đảm bảo khách quan vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo ông Tuyến trong vụ việc này, thẩm quyền điều tra là thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, song Bộ Công an sẽ xem xét để việc điều tra khách quan.