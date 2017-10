Khởi tố bị can vụ anh trai dùng giáo đâm chết em Chiều 14.10, thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Alăng Lập (43 tuổi, ở thôn Ngói, xã Cà Duy, H.Nam Giang, Quảng Nam), để điều tra về hành vi “ giết người ”. tin liên quan Mâu thuẫn sau chầu nhậu, một người bị đâm tử vong Trong lúc cự cãi, ông Alăng Phin đấm vào mặt ông Alăng Lập. Tức giận vì bị đánh, ông Lập lấy một cây giáo dài 2 m đâm khiến ông Phin tử vong tại chỗ. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 6.10, sau khi đi nhậu về, ông Alăng Phin (41 tuổi, ở thôn Ngói) đứng trước nhà ông Alăng Lập la lối và cả hai xảy ra mâu thuẫn. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 19 giờ ngày 6.10, sau khi đi nhậu về, ông Alăng Phin (41 tuổi, ở thôn Ngói) đứng trước nhà ông Alăng Lập la lối và cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thấy ông Phin nhặt 1 hòn đó lên định ném mình, ông Lập chạy vào nhà mang ra 1 cây giáo dài hơn 2 m. Lúc này, ông Phin lao đến đấm vào mặt khiến ông Lập ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, ông Lập bật dậy cầm cây giáo đâm liên tiếp 3 nhát vào tay, chân và mạn sườn trái ông Phin, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo thượng tá Tiến, ông Alăng Phin và ông Alăng Lập là hai anh em ruột. Ông Lập được xác định từng có tiền sử mắc bệnh tâm thần