Tử vong sau khi bị giữ ở nhà tạm giam Theo cáo trạng sơ thẩm, ngày 16.11.2012, Nguyễn Tuấn Thanh (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, H.Đức Hòa, Long An) và Phạm Quốc Nhựt (cùng ngụ Long An) bị Công an TP.Cao Lãnh phối hợp với Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Công an TP.Cao Lãnh đưa Thanh về trụ sở lấy lời khai, sau đó Thanh bị giữ ở nhà tạm giam. Sáng 17.11.2012, Thanh được trích xuất ra làm việc, đến trưa cùng ngày, một cán bộ công an thấy Thanh ngồi gục đầu xuống bàn nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp nhưng qua kiểm tra các bác sĩ xác định Thanh đã tử vong. Gia đình Thanh yêu cầu giám định tử thi. Ngày 17.1.2013, Viện KSND tối cao quyết định trưng cầu Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng giám định lại và kết luận: “Nguyên nhân gây tử vong do tình trạng suy tuần hoàn cấp không hồi phục trên nạn nhân bị chấn thương do tác động của vật tày với lực tác động mạnh ở nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm là vùng mũi, thượng vị”.