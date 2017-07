Về sai phạm của TAND TP. Phan Thiết sau khi có Quyết định số 01 cho phép Công ty TNHH Thanh Nguyên phá sản.

Sau đó, ngày 23.3, Quản tài viên (QTV) Trần Đăng Minh đã đến trường Mầm non, tiểu học Thanh Nguyên niêm yết tài sản để làm tục thanh lý theo quyết định của Tổ Thẩm phán TAND TP.Phan Thiết.

Tại đây đã xảy ra xô xát giữa các bên, gây náo loạn, mất an ninh trật tự và bất an cho các giáo viên và phụ huynh. Các bảo vệ được QTV thuê đã dùng súng đe dọa chủ trường là bà Đoàn Thị Dung và còng tay giám đốc này do bà Dung có ý định dùng xăng tự thiêu.



Trả lời tại kỳ họp HĐND tỉnh sáng 13.7, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Biện Văn Hoan thừa nhận đây là vụ việc sai phạm hết sức nghiêm trọng của TAND TP. Phan Thiết.

Chánh án TAND tỉnh cũng thừa nhận sai phạm này có trách nhiệm của TAND tỉnh Bình Thuận khi không phát hiện ngay từ đầu mà lại có công văn không chấp nhận đơn khiếu nại của Công ty Thanh Nguyên. Điều này dẫn đến các sai phạm về sau “càng lún sâu”.



Theo Chánh án TAND tỉnh Biện Văn Hoan, QTV Trần Đăng Minh mới chỉ có chứng chỉ hành nghề QTV, mà chưa có giấy phép hành nghề của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên (nơi QTV cư trú) cấp; nhưng đã được giao thanh lý tài sản của Công ty Thanh Nguyên là hoàn toàn sai pháp luật.

Chánh án Biện Văn Hoan báo cáo sau khi vụ việc xảy ra vào chiều 23.3 thì chiều 30.3, đích thân ông kiểm tra lại hồ sơ và các quyết định do một Phó Chánh án phụ trách xử lý, mới biết việc xử lý vụ án của TAND TP.Phan Thiết, kể cả trả lời của Phó Chánh án TAND tỉnh (từ chối khiếu nại của Công ty Thanh Nguyên) là sai luật.

Về trách nhiệm của mình, ông Hoan nói: “Với tư cách là Chánh án TAND tỉnh, có trách nhiệm tổ chức công tác xét xử cả hai cấp tòa, để xảy ra các sai phạm này, tôi xin nhận trách nhiệm trước HĐND tỉnh và cử tri”, ông Hoan nói.

Tuy nhiên ĐB Nguyễn Toàn Thiện (ĐB TP.Phan Thiết và cũng là Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh) không chịu mà “truy tiếp”.

ĐB Nguyễn Toàn Thiện cho rằng ban đầu báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy do một Phó Chánh án TAND tỉnh ký đã báo cáo sai sự thật, không chấp nhận cái sai của hai cấp tòa khiến cho các chỉ đạo của tỉnh sau đó cũng chưa đúng.

“Vì sao QTV không có giấy phép hành nghề mà lại cho hành nghề? Trong khi cả hai cấp của cả TAND và Viện KSND đều không biết là sao? Cái này không phải do thiếu trình độ như Chánh án nói, mà đằng sau đó là cái gì ?”, ĐB Thiện chất vấn tiếp.

Trả lời các câu hỏi này, Chánh án TAND tỉnh Biện Văn Hoan nói: “Ngay chiều 30.3, sau khi tôi trực tiếp kiểm tra và phát hiện sai, tôi chỉ đạo gửi hồ sơ ra TAND tối cao ngay hôm đó. Đến nay việc xử lý cuối cùng các sai phạm của TAND TP.Phan Thiết đang phải chờ quyết định của Chánh án TAND tối cao”.

Giải trình trước HĐND tỉnh, ông Hoan cho rằng nguyên nhân căn bản là do TAND TP.Phan Thiết chưa điều tra kỹ việc vay, nợ giữa các cổ đông của Công ty TNHH Thanh Nguyên dẫn đến cho phép phá sản công ty là sai quy định của pháp luật.

Kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở TN-MT Bình Thuận Về chất vấn của ĐB xung quanh việc Công ty Tân Quang Cường làm vỡ bờ moong (ở H. Hàm Thuận Nam) trong khi khai thác titan, ĐB Nguyễn Toàn Thiện đặt ra câu hỏi "truy" gắt gao giám đốc Sở TN-MT khi để xảy ra các sai phạm này, lãnh đạo Sở TNMT có ai bị kiểm điểm chưa? Công ty chưa có giấy phép sử dụng nguồn nước ngầm, chưa được giao đất nhưng đã khai thác có đúng không? Có hay không Sở TN-MT "thỏa hiệp" với Đoàn công tác của Bộ TN-MT để báo cáo sai sự thật vụ vỡ bờ moong này hay lên UBND tỉnh và Bộ TNMT... và nhiều câu hỏi khác. Trả lời tại kỳ họp, Giám đốc Sở TN-MT Hồ Lâm thừa nhận các sai sót trong vụ vỡ bờ moong trong khai thác titan của Công ty Tân Quang Cường (ngày 16.6.2016) là còn thiếu các thủ tục pháp lý nhưng đã được cho khai thác. Ông Hồ Lâm cho biết thực hiện chỉ đạo của Tỉnh nên cả tập thể Ban giám đốc đã bị kiểm điểm. Sở cũng đã kiểm điểm Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản và các phòng liên quan khác thuộc Sở. Tuy nhiên, ông Hồ Lâm khẳng định không có sự che giấu sai phạm trong báo cáo về các sai phạm này như ĐB chất vấn. Hiện nay Công ty tân Quang Cường đã khắc phục hoàn thiện các sự cố và hoàn thiện cả thủ tục cấp phép khai thác.



