Công văn của TAND cấp cao tại TP.HCM (do Chánh án Trần Văn Châu ký) yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phải ra quyết định hoãn thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 123/2014/DSPT của TAND tỉnh Bình Thuận.

Đây là bản án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức Quang (46 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM) và bị đơn là Công ty TNHH Thanh Nguyên (trụ sở P.Đức Long, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) do bà Đoàn Thị Dung làm đại diện.

Khi các học sinh Trường Mầm non - Tiểu học Thanh Nguyên (Trường MN-TH Thanh Nguyên) đang ra về thì một số người lạ mặt ập vào trường dán niêm phong và còng tay Giám đốc của Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ trường.

Từ bản án này, Hội đồng thẩm phán TAND TP.Phan Thiết đã chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Đức Quang, tuyên phá sản Công ty TNHH Thanh Nguyên. Sau đó quản tài viên đến Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên niêm yết tài sản dẫn đến xô xát, còng tay bà Đoàn Thị Dung.

Lý do hoãn là do bà Dung có đơn đề nghị kháng nghị bản án trên theo thủ tục giám đốc thẩm. Thời gian hoãn thi hành bản án này là 90 ngày kể từ ngày nhận được công văn này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó Viện KSND tỉnh đã có văn bản kiến nghị TAND cấp cao đình chỉ bản án nói trên để điều tra lại theo thủ tục chung.

Cũng trong ngày 17.4, TAND cấp cao tại TP.HCM còn đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự ở Bình Thuận hoãn thi hành hai bản án tranh chấp tài sản khác giữa vợ chồng bà Dung với hai nguyên đơn khác ở TP.HCM để xem xét lại do bà Dung đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trước đó, ngày 23.3, quản tài viên đến trường Mầm non, tiểu học Thanh Nguyên niêm yết tài sản của Công ty TNHH Thanh Nguyên vấp phải sự kháng cự quyết liệt của bà Dung và nhân viên ở đây. Sau đó bà Dung bị các bảo vệ còng tay do bà có ý định phóng hỏa vào can xăng. Sau khi vụ việc xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu phải rà soát lại tất cả vụ việc tại công ty này.