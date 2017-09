Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thanh, người chém gần lìa tay chủ nợ. Tuy nhiên, bị can đã rời khỏi địa phương.