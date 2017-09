Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngày 28.9, VietinBank chi nhánh KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, lượng khách đến giao dịch không nhiều.

Lời kể của bảo vệ

Anh Trần Bá Thịnh (35 tuổi, bảo vệ ngân hàng) kể lại giây phút kinh hoàng khi đối diện với tên cướp: “Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên, khi hắn vừa xông vào cửa, tôi đứng dậy ngăn lại định hỏi thì hắn liền móc súng đe dọa, ra hiệu lùa tôi vào trong phía các nhân viên và khách hàng đang giao dịch và cấm gọi cảnh sát.

Trong lúc tôi có ý định chống cự thì hắn liền lên đạn nghe cái rốp, buộc tôi phải làm theo ý hắn là lùi vào phía trong quầy giao dịch. Sau khi các nhân viên bỏ tiền đầy giỏ đưa cho hắn thì hắn không tin, kêu mở kho tiền cho hắn kiểm tra. Tuy nhiên, các nhân viên nói sếp đi công tác, không có chìa khóa nên hắn bỏ đi ra ngoài. Tôi liền chạy ra xem thì hắn lên xe máy hiệu Air Blade màu đen, không biển số tẩu thoát. Vì khu vực này vắng, thời điểm đó không có nhiều người nên cũng không tri hô mà chúng tôi gọi báo công an".

Đại diện lãnh đạo VietinBank chi nhánh KCN Hòa Phú xác nhận tên cướp lấy đi hơn 200 triệu đồng. Còn một số người chạy xe ôm gần cổng KCN Hòa Phú cho biết khi ra ngoài, tên cướp vẫn còn cầm khẩu súng. Hắn không chạy ra QL1 mà chạy trên đường dân sinh song song trước mặt KCN, hướng về TP.Cần Thơ.

Công bố nhân dạng tên cướp

Trưa 28.9, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã công bố các đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh của ngân hàng cho các cơ quan báo chí, nhằm để người dân sớm nhận diện được chân dung kẻ cướp

Hình ảnh từ camera cho thấy vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 27.9, có một nam thanh niên mặc áo thun kẻ sọc, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, chạy xe gắn máy đến chỗ để xe của ngân hàng và quay đầu xe ra ngoài sẵn. Sau đó, tên này mở cửa bước vào ngân hàng, tay phải cầm một bịch màu đen, tay trái cầm một vật giống như súng, chĩa vào bảo vệ và các nhân viên ngân hàng cùng khách hàng đến giao dịch, yêu cầu dồn về một góc. Tên này thảy bịch đen vào bên trong, kêu 2 nhân viên bỏ tiền vào. Lấy tiền xong, tên cướp tẩu thoát bằng xe máy về hướng cổng KCN Hòa Phú. Vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút.

Chiều 28.9, một nguồn tin cho biết công an vừa tìm thấy một số vật dụng nghi của kẻ cướp để lại cách hiện trường không xa. Đại tá Ngân cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã tới xác minh sự việc.

Cơ quan công an kêu gọi người dân có thông tin cung cấp cho công an theo số điện thoại đường dây nóng: 0270.3503490 hoặc 0919494234 (trung tá Ngô Văn Thống, cán bộ điều tra Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long).

