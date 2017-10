Không chấp nhận thương lái hành nghề tự do “TP.HCM đã họp bàn và xác định một số giải pháp, cụ thể: Trước đây thương lái hành nghề tự do, họ mua heo, đưa vào lò giết mổ rồi đưa ra chợ bán. Nay TP định hướng các thương lái phải có đăng ký kinh doanh, phải có pháp nhân để chịu trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra. Kế đến, các pháp nhân này phải tham gia vào chuỗi truy xuất nguồn gốc - trước đây chúng ta vận động họ trên tinh thần tự nguyện. TP sẽ không chấp nhận những thương lái hành nghề một cách tự do như từ trước tới nay. Các lò mổ, chợ đầu mối sẽ buộc chỉ ký hợp đồng với các thương lái có đăng ký kinh doanh và tham gia chuỗi truy xuất nguồn gốc. Sắp tới TP cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng liên quan tích cực hỗ trợ và giám sát các thương lái trong việc này”, ông Nguyễn Ngọc Hòa (ảnh), Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết. Chí Nhân (ghi)