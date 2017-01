Ngày 19.1, TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) xét xử sơ thẩm lần 2 vụ chị Phạm Tuyết Mai (37 tuổi) ngụ H.Đầm Dơi (Cà Mau) khởi kiện Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý, P.8, TP.Cà Mau) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.



Sau khi nghị án, HĐXX tuyên hoãn phiên tòa để giám định chữ ký của những người tham gia xét họp kỷ luật chị Mai vì có một số chữ ký không giống nhau.

Trong phiên xét xử, đại diện Viện KSND TP.Cà Mau giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX hủy quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với chị Mai cũng như bồi thường thiệt hại cho chị.

Trước đó, ngày 28.6, trong phiên xử sơ thẩm lần một, TAND TP.Cà Mau tuyên hủy quyết định 211 về việc “Chấm dứt hợp đồng lao động” đối với chị Mai của Công ty Công Lý là trái luật; tuyên hủy quyết định 211 (theo Điều 41, bộ luật Lao động); buộc Công ty Công Lý nhận chị Mai trở lại làm việc; trả tiền lương trong thời gian chị Mai không làm việc (hơn 76 triệu đồng); truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kể từ ngày chị bị công ty cho nghỉ việc đến ngày nữ công nhân này được nhận trở lại làm việc; bồi thường 2 tháng lương do chấm dứt hợp đồng lao động trái luật gần 7 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Công Lý kháng cáo. Ngày 10.9.2016, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng đồng thời giao cho TAND TP.Cà Mau xét xử lại.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 4.8.2014, trong lúc phân loại rác tại Nhà máy Xử lý rác thải TP.Cà Mau (thuộc Công ty Công Lý), chị Mai nhặt được chiếc ví bên trong có số nữ trang tổng cộng gần 5 lượng vàng. Sau khi nhặt được vàng, lãnh đạo nhà máy mời chị Mai lên, yêu cầu giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được, nhưng nữ công nhân từ chối.

Vụ việc được cả hai phía trình báo Công an P.Tân Xuyên, TP.Cà Mau. Số vàng này sau đó được Công an P.Tân Xuyên chuyển đến Công an TP.Cà Mau để tìm, trả lại chủ sở hữu.

Ngày 13.8.2014, ông Nguyễn Tiến Tân, Giám đốc điều hành Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau mời chị Mai đến họp. Tại đây, chị Mai được lãnh đạo nhà máy cho rằng đã vi phạm quy định của Tổng giám đốc công ty về việc kiểm soát ra, vào cổng và chống trộm cắp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản… Nguyên nhân là do nhặt được vàng mà không chịu giao nộp lại cho đơn vị. Ngày 5.9.2014, chị Mai được gọi đến nhà máy để nhận quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Gia Bách