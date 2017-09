Ngày 30.9, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp xảy ra vào chiều 27.9 tại Phòng giao dịch ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), trụ sở trong Khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc xã Hòa Phú, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

tin liên quan Công an tỉnh Vĩnh Long: Nghi phạm cướp ngân hàng 'liên quan đến' quân nhân Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm các thủ tục chuyển giao cho Cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ.

3 tập thể được được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng là Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an H.Long Hồ với tổng số tiền là 20 triệu đồng.



Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 15 giờ 15 ngày 27.9, tại PGD Vietinbank ở KCN Hòa Phú đã xảy ra vụ cướp có vũ trang táo tợn.

Vào thời điểm trên, một ngưòi đàn ông ngoài 40 tuổi, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, tay trái cầm một vật màu đen, giống như khẩu súng đã vào bên trong ngân hàng uy hiếp bảo vệ, nhân viên của ngân hàng và yêu cầu bỏ tiền vào túi xách mà người này mang theo.

Sau khi cướp được tiền, nghi phạm trên đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Bước đầu xác định số tiền bị cướp hơn 207 triệu đồng.

tin liên quan Nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long đã tự sát Chiều 29.9, nguồn tin từ công an cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp ở Ngân hàng Công thương Việt Nam (tức Vietinbank) chi nhánh khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Nghi phạm nguyên là một thượng úy quân đội.

Sau 2 ngày điều tra, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Tuy nhiên, do nghi phạm có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Đức