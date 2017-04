Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm bị cấm xuất cảnh vào tối 8.4 khi đang làm thủ tục đi Osaka (Nhật Bản) trên chuyến bay VN320 của Vietnam Airlines, hôm qua 10.4, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: “Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đề nghị Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) chưa giải quyết xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm là đúng quy trình, liên quan đến vấn đề đang được thẩm tra, xác minh”.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm cho biết ông đang hưởng lương giám đốc sở nhưng được cho thôi giữ chức từ tháng 2.2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11.2017. Trước và sau Tết Nguyên đán 2017, Sở Y tế cũng đã tổ chức kiểm điểm những vụ việc liên quan đến ông trong 2 ngày, trước khi cho thôi giữ chức.

Hoàng Phương