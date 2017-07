Chiều 13.7, đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan điều tra hình sự quân đội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đại úy Lê Xuân Chính, nguyên Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, do có hành vi liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở khu vực vành đai biên giới H.Nam Giang (Quảng Nam) và tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào) vào tháng 7.2016.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ phá rừng pơ mu, ngoài đại úy Lê Xuân Chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công đối với thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, và thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang.

Chiều cùng ngày (13.7), đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định vụ phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới Việt - Lào có liên quan đến một số cán bộ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng nên đã chuyển hồ sơ, tang vật và các nghi can cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.

Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố tất cả 20 bị can. “Quá trình điều tra có những lĩnh vực, thông tin liên quan thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra hình sự quân đội nên Công an tỉnh đã chuyển hồ sơ cho quân đội điều tra, xử lý”, đại tá Dũng thông tin thêm.

Trước đó, như Thanh Niên đã nhiều lần thông tin, đầu tháng 7.2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu được cất giấu trong rừng và những địa điểm gần Trạm biên phòng cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang) và bên trong khuôn viên Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Tại khu vực giáp ranh biên giới Việt - Lào, có 60 cây pơ mu cổ thụ bị đốn hạ. Đến cuối tháng 8.2016, Công an tỉnh Quảng Nam công bố đã bắt giữ và khởi tố 9 bị can; sau đó các nghi phạm liên quan (chủ yếu vận chuyển gỗ) ra đầu thú.

Mạnh Cường