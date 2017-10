Vụ tai nạn kinh hoàng trên đường hành hương

Theo thông tin từ Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh), vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra giữa xe 16 chỗ BS 67B - 004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.An Phú, An Giang) điều khiển với xe khách 50 chỗ BS 70B - 015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh (44 tuổi, ngụ xã An Phong, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) điều khiển, làm 6 người chết, 10 người bị thương.

Trên xe 16 chỗ có 15 hành khách cùng ngụ tại TT.Long Bình (H.An Phú, An Giang), đang trên đường hành hương về Tây Ninh.