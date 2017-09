Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, 25.9. Vào thời điểm trên, xe khách loại 30 ghế mang biển kiểm soát 37B - 017.15 đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng thành phố Vinh đi huyện Quế Phong (Nghệ An), khi đến địa phận xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bị mất lái , lao qua dải phân cách giữa đường.

Lúc đó, xe bồn chở xăng mang biển số 37C - 249.14 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo chiều ngược lại đã đâm vào hông xe khách khiến xe khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, người dân địa phương đã đến hỗ trợ, đưa 4 nạn nhân trong xe khách đi cấp cứu và dùng xà beng phá cửa, đưa tài xế xe bồn bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài.

4 nạn nhân đều bị đa chấn thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An, gồm: anh Hà Văn Toàn (36 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, Nghệ An), bà Trần Thị Hồng (59 tuổi, ngụ huyện Quế Phong, Nghệ An); chị Cao Thị Chung (37 tuổi) và anh Nguyễn Đức Tiến (44 tuổi), cùng ngụ huyện Diễn Châu.

Tại hiện trường, hai chiếc xe nằm quay đầu song song với nhau trên một làn đường. Xe bồn bị hư hỏng nặng phần đầu, xe khách hư hỏng nặng phần đầu và hông phải.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Khánh Hoan