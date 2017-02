Chiều 3.2, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe chở khách và xe tải ben khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Vụ tai nạn này xảy ra vào sáng 2.2 trên đường Hồ Chí Minh (đoạn chạy qua huyện Tân Kỳ).

Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ ngồi, biển kiểm soát 29B-14493 do ông Đỗ Văn Liên (48 tuổi, ngụ tại Hà Nội) điều khiển chở 8 người chạy theo đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào Nghệ An dự đám cưới . Khi đến địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, xe khách đâm vào xe tải ben do anh Trần Quang Thành (33 tuổi, ngụ ở huyện Tân Kỳ) cầm lái đang chạy hướng ngược lại.