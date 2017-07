Sáng nay 13.7, Công an quận Long Biên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu Chương Dương vào tối 12.7, khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12.7, 3 thanh niên ngồi trên 1 chiếc xe máy màu đỏ lưu thông vào làn dành riêng cho ô tô trên cầu Chương Dương theo hướng từ trung tâm Hà Nội đi Gia Lâm. Khi đến giữa cầu, xe máy đã va chạm với 2 xe ô tô Huyndai và Lexus lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy văng ra xa, 3 người trên xe máy cũng bị hất văng xuống đường nằm bất động. Ba nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị gãy đôi. Hai ô tô cũng hư hỏng nặng phần đầu, nằm chắn ngang cầu Chương Dương, gây ách tắc giao thông. Nhiều mảnh vỡ của các phương tiện rơi vãi trên mặt cầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông số 5 (PC67, Công an Hà Nội), Công an quận Long Biên đã có mặt bảo vệ hiện trường. Đến rạng sáng 13.7, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Danh tính các nạn nhân đang được cơ quan công an xác định.

Minh Chiến