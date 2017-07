Hôm nay 9.7, đại tá Hoàng Minh Giang - Trưởng công an huyện Tân Uyên (Lai Châu), cho biết ông Lò Hữu Pành (59 tuổi), Phó trưởng công an huyện này, vừa tử vong do tai nạn giao thông vào tối 8.7.