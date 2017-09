HĐXX biết rõ số tiền NHNN bỏ ra để mua OceanBank Cũng trong sáng 24.9, HĐXX đã công bố văn bản giải trình của NHNN về bản kết quả giám định OceanBank của đoàn giám định NHNN trước đó. Văn bản do Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh ký, gửi đến HĐXX để trả lời một số thắc mắc của các luật sư, trong đó khẳng định việc NHNN cử giám định viên theo vụ việc để thực hiện giám định theo yêu cầu của Bộ Công an là phù hợp với luật giám định tư pháp… Kết thúc phần công bố văn bản giải trình của NHNN, HĐXX bổ sung thêm một số ý kiến luật sư thắc mắc, như OceanBank mới hoạt động có lãi, hay không có lãi... Theo HĐXX: “NHNN bỏ ra bao nhiêu tiền để mua OceanBank thì HĐXX biết, nhưng đây là bí mật nhà nước nên không công bố. Năm 2015, do có sự chuyển giao giữa OceanBank mới và OceanBank cũ nên năm nay có báo cáo tài chính. Nhưng HĐXX không cần thiết công bố báo cáo tài chính từng năm”. Vẫn theo HĐXX, theo bản báo cáo tài chính, năm 2016 lãi trong hoạt động kinh doanh của OceanBank mới là 69,9 tỉ đồng. Báo cáo tài chính tính đến ngày 31.12.2016, OceanBank mới lỗ lũy kế là 15.330 tỉ đồng.