Ngày 28.9, TAND H.Châu Thành (Tây Ninh) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Hữu Phương (47 tuổi), Nguyễn Ngọc Phong (43 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) mỗi bị cáo 6 năm tù, Hoàng Thị Tho (55 tuổi, ngụ Đồng Nai) 5 năm tù về tội vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ; Lê Dũng Chinh (43 tuổi) 5 năm tù tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ và Nguyễn Văn Đấu (37 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) 4 năm tù tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Bán bom kiếm lời

Theo cáo trạng, sáng ngày 27.3.2017, trong lúc khai thác đất tại ấp Phước Trung, xã Phước Vinh (H.Châu Thành), anh T.T.T phát hiện một quả bom dưới hầm đất nên trình báo với công an. Ngay sau đó, Công an H.Châu Thành phân công Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội phối hợp với lực lượng Công binh (thuộc Ban Chỉ huy quân sự H.Châu Thành) tiến hành khảo sát, chụp ảnh, vẽ sơ đồ và bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự và Công an xã Phước Vinh bảo quản chờ xử lý.

Đến khoảng 17 giờ 28.3.2017, sau khi biết thông tin trên, Đấu đến khu vực hầm đất và thấy quả bom cũ. Lúc này, Đấu gọi điện cho Phương đến và thỏa thuận bán cho Phương để lấy thuốc nổ với giá 7 triệu đồng. Cả 2 đào đất chôn quả bom để cất giấu rồi đi về. Sau đó, Phương gọi điện thoại cho Tho bán quả bom vừa mua. Qua mô tả đặc điểm quả bom và ước lượng trọng lượng thuốc nổ, Tho đồng ý mua với giá 20 triệu đồng. Cả 2 thoả thuận giao thuốc nổ vào sáng 30.3.2017. Tiếp đó, Tho điện thoại cho một phụ nữ tên Tư (ngụ Đồng Nai, chưa rõ danh tính) để bán lại với giá 25 trệu đồng. Tho và người tên Tư hẹn đến sáng ngày 30.3, đến khu vực ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành (nơi Tho và Phương đã thoả thuận trước đó) để mua thuốc nổ.

Cưa bom lấy thuốc nổ

Chiều 29.3, Phương điện thoại cho Chinh và Phong bàn bạc cưa bom lấy thuốc nổ. Chiều cùng ngày, cả nhóm đào đất đem quả bom lên. Đấu vào chòi của người dân ngồi cảnh giới, còn Phương, Phong và Chinh ở lại cưa bom để lấy thuốc nổ.

Sau khi cưa đứt được quả bom ra làm đôi, cả nhóm lấy thuốc nổ cho vào 3 cái bao đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Chinh điều khiển xe máy của mình chở dụng cụ cưa bom và 1 bao thuốc nổ về nhà mình (xã Thái Bình, H.Châu Thành) cất giấu. Còn Phương và Phong đi xe máy chở theo 2 bao thuốc nổ bán cho Tho với giá 16 triệu đồng. Sau khi trừ số tiền đã trả cho Đấu là 7 triệu đồng, Phương chia cho Phong và Chinh mỗi người 3 triệu, hưởng số còn lại. Tho chở số thuốc nổ trên giao cho người tên Tư đưa về Đồng Nai tiêu thụ. Chiều 31.3, Phương và Chinh gặp Tho tại khu vực gần bến xe Tây Ninh (thuộc TP.Tây Ninh) để bán bao thuốc nổ còn lại. Tho trả cho Phương 3 triệu đồng. Phương chia cho Phong và Chinh mỗi người 1 triệu đồng.

Sau đó, sự việc bị phát hiện, lần lượt Đấu, Phương, Chinh và Phong đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành đầu thú. Riêng Tho bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành.

Quả bom còn khả năng gây nổ Theo Phòng tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, quả bom thuộc chủng loại bom phá M117A1 (Mỹ), chiều dài 1,15 m, đường kính 410mm, trọng lượng 339,75 kg, trọng lượng thuốc nổ 166,7 kg. Theo đó, các ngòi nổ của bom vẫn còn khả năng gây nổ khi có tác động va đập vào, gây sát thương cho người và súc vật trong bán kính 10m. Nếu còn nguyên, khi bị kích nổ quả bom sẽ gây sát thương lớn cho người và súc vật. Bán kính sát thương trong phạm vi 100m, bán kính nguy hiểm trong phạm vi 500m.

Giang Phương