Theo hồ sơ tố tụng, ngày 24.12.2013, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bắc Kạn (nay là Công an TP.Bắc Kạn) triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi số đề do Trương Công Tiến cầm đầu. Đến ngày 13.8.2014, Viện KSND TP.Bắc Kạn tống đạt quyết định truy tố 21 bị can về tội đánh bạc, trong số 21 bị can có ông Hoàng Quyết Tiến do có hành vi giúp sức. Tuy nhiên do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên Viện KSND TP.Bắc Kạn quyết định cho tiến hành điều tra bổ sung.



Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, căn cứ vào những tài liệu chứng cứ thu thập được, nhận thấy hành vi của ông Hoàng Quyết Tiến không cấu thành tội đánh bạc với vai trò là người giúp sức, ngày 20.8.2014, Viện KSND TP.Bắc Kạn ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam sang biện pháp cho bảo lãnh tại ngoại đối với ông Tiến. Ngày 6.7.2015, Viện KSND TP.Bắc Kạn đã ra lệnh đình chỉ điều tra đối với ông Hoàng Quyết Tiến.

Tại buổi xin lỗi công khai, Viện KSND TP.Bắc Kạn cho biết tổng thời gian ông Tiến bị tạm giam oan là 8 ngày.

Hà An - Nam Anh