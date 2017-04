Tại phiên chất vấn của Ủy ban TVQH chiều (18.4), Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn đã giải đáp các vấn đề nóng liên quan đến vấn nạn sử dụng sim rác, tin nhắn rác và tình hình một số kênh truyền hình lớn dàn dựng, đưa tin sai sự thật.

Sẽ thu hồi sim đầu 11 số

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn nạn sử dụng sim rác hiện nay, ông Trương Minh Tuấn cho biết, tình trạng này diễn ra nhức nhối và gây bức xúc dư luận. Để xảy ra tin nhắn rác là do nhà mạng cho đại lý bán sim rác tràn lan.

Ông Tuấn nêu ví dụ: “Có lúc người dân bị sử dụng thông tin cá nhân mà không hay biết. Chính tôi cũng là nạn nhân. Ở Nhật Bản tôi muốn mua sim điện thoại phải có hộ chiếu và sau 6 ngày mới có sim, lúc đó tôi chỉ ở Nhật Bản có 3 ngày nên không thể nào có sim sử dụng. Còn VN thì bán tràn lan, không cần giấy tờ gì cũng mua được”.

Tại sao vấn đề này không được giải quyết triệt để? Bộ trưởng Tuấn cho rằng do lợi ích của nhà mạng quá lớn, lợi ích của đại lý và của người sử dụng. Nhà mạng, đại lý bán được sim thì có doanh số, người dùng thì do khuyến mãi nhiều nên mua sử dụng. Vấn đề sim rác và tin nhắn rác ảnh hưởng đến an toàn quốc gia, mặc dù đã xử lý quyết liệt từ 2016.

“Tại sao cơ quan chức năng quyết tâm nhưng làm chưa có hiệu quả? Do mình không ngăn chặn ngay từ đầu mà chỉ đi thu sim rác ở các đại lý và xử lý các đại lý. Vì vậy, cần phải truy trách nhiệm của các nhà mạng, việc tái phát con số sim lớn như vậy là do nhà mạng. Bộ yêu cầu nhà mạng xử lý triệt để còn không Bộ sẽ trực tiếp xử lý nhà mạng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tuấn nói thêm, từ 2016 đến nay thu được 20 triệu sim rác, trên thực tế còn số liệu lớn hơn. Giải pháp trước mắt cần phải làm là thu hồi đầu số điện thoại 11 số nhằm phòng chống sim rác. Đồng thời tăng cường khuyến khích dùng sim trả sau; giảm sử dụng sim trả trước.

Giải đáp thắc mắc của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc có một số kênh truyền hình lớn đưa thông tin sai sự thật gây bức xúc dư luận thời gian qua, Bộ trưởng Tuấn cho biết Bộ đã phát hiện những sai phạm của một số kênh truyền hình lớn có thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự cá nhân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp...

Trước những sai phạm trong nội dung thông tin, Bộ đã có biện pháp xử lý, nhẹ nhất là nhắc nhở bằng văn bản, xử phạt hành chính, thu thẻ nhà báo. Nếu cơ quan báo chí để sai phạm thì phải cải chính, xin lỗi thông tin đã sai sót theo quy định.

Để đảm bảo tránh sai sót trong thời gian tới, Bộ TT-TT sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý quyết liệt hơn, có thể nặng hơn là ban hành quyết định đình chỉ cơ quan báo chí, hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của kênh, cơ quan báo chí.

Ngọc Lê