Ngày 17.9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc BĐBP Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 2 người Trung Quốc vào khu vực biên giới trái phép.

Theo đó, lúc 9 giờ ngày 17.9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An phát hiện 2 trường hợp người Trung Quốc là Xian Jiu Quan (49 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 6.9) và Feng Quan Yu (31 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 19.8) đang lưu trú tại cơ sở thu mua và chế biến thủy sản Thảo Nguyên (ở tổ dân phố Hải Tiến, TT.Thuận An, H.Phú Vang) do ông Trần Hòa (47 tuổi) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, cả 2 người đều không có đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc vào địa bàn các xã biên giới

Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An đã tiến hành các bước điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác cũng đã xử phạt hành chính cả hai người với mức phạt 2,5 triệu đồng/người.



Bùi Ngọc Long