Ngày 27.12, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ đại án gây thất thoát hơn 2.400 tỉ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank).

HĐXX đã bác kháng cáo của nhiều bị cáo nguyên là lãnh đạo Agribank và Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Trong đó, bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của ông Phạm Thanh Tân , nguyên Tổng giám đốc Agribank, giữ nguyên án phạt 22 năm tù về hai tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giữ nguyên mức phạt 30 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội và Chử Thị Kim Hiền, nguyên phó giám đốc. Đơn xin miễn trách nhiệm bồi thường dân sự của các bị cáo không được tòa chấp nhận, song có giảm một phần.

Do vậy, bị cáo Phạm Thị Bích Lương bị buộc liên đới bồi thường gần 1.400 tỉ đồng (án sơ thẩm là gần 1.600 tỉ), bị cáo Hiền hơn 380 tỉ đồng (sơ thẩm hơn 400 tỉ). Tòa tuyên tiếp tục phong tỏa các tài khoản, tài sản đã kê biên của các bị cáo này để đảm bảo thi hành án. Trong 17 bị cáo kháng án xin giảm mức phạt, tòa chỉ chấp nhận đơn của 9 người nguyên là cán bộ Agribank Nam Hà Nội, Chi cục Hải quan Hà Tây. Một số người được trả tự do tại tòa do mức hình phạt bằng với thời gian tạm giam.

Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) và chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, Công ty liên doanh Lifepro VN và một số doanh nghiệp.



Theo bản án sơ thẩm, Công ty CP Enzo Việt thành lập tháng 7.2007, sau đó đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro VN do một số người nước ngoài làm chủ, đã thông đồng với một số doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ để vay vốn tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội với tổng cộng 50 triệu USD. Do thiếu trách nhiệm, các bị cáo là cán bộ Agribank và hải quan trong vụ án đã để nhóm người nước ngoài chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng. Do những người nước ngoài đã bỏ trốn nên các bị cáo trong vụ án phải liên đới trách nhiệm và bồi thường.

Thái Sơn