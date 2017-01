1. Vin Diesel



Sau thành công vang dội của Fast & Furious 7 thu về hơn 1,5 tỉ USD trên toàn cầu, Vin Diesel sẽ có màn trở lại ấn tượng trong phần 8 mở màn mùa hè này. Siêu phẩm Fast & Furious 8 dự kiến khởi chiếu vào ngày 14.4.2017 với dàn siêu xe cực hoành tráng đến từ các hãng xe sang trọng như Bentley, Maclaren, Maserati, Jaguar, Lamborghini… song hành cùng những mẫu xe đặc thù như xe băng Dodge “Ice” Charger, Ice Ram và xe tăng “hạng sang” Ripsaw. Phim sẽ có cảnh quay tại Cuba và thành phố New York, Mỹ với sự tham gia của nữ diễn viên từng hai lần giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Charlize Theron trong vai phản diện Cipher.

Cùng với Fast & Furious 8, tên tuổi Vin Diesel cũng sẽ tiếp tục được hâm nóng trong loạt phim ăn khách Xander Cage với nhan đề xXx: Return of Xander Cage ra mắt tháng 1.2017.

2. Scarlett Johansson

Nữ diễn viên Scarlett Johansson hứa hẹn sẽ có sự trở lại đầy ấn tượng trong Ghost in the Shell



Scarlett Johansson vốn quen thuộc với công chúng qua các phim siêu anh hùng như The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016)... sẽ có sự trở lại đầy ấn tượng trong năm 2017 với vai Motoko Kusanagi trong phim Ghost in the Shell. Trong phim mới nhất này, Scarlett Johanson sẽ đảm nhận một vai trò quan trọng không kém những vai diễn trong các phim trước, đó là phá vỡ âm mưu của những tổ chức công nghệ cao đang ngầm hoạt động.

Trong vòng bảy năm trở lại đây, kể từ phim Iron Man 2 (2010), chưa có phim nào Scarlett bị chê đóng tệ. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, đa phần những vai diễn của cô được đánh giá là những vai diễn từ khá trở lên. Và điều đó càng cho thấy hi vọng rằng "quá phụ đen" sẽ một lần nữa bùng nổ trong năm 2017 này.

3. Johnny Depp

Tài tử Johnny Depp sẽ tiếp tục hóa thân thành thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim The Caribean



Là một cái tên không bao giờ thôi “nóng” trong làng điện ảnh, Johnny Depp một lần nữa sẽ hóa thân thành Jack Sparrow “tưng tửng”, thực dụng trong phần phim mới nhất về Cướp biển vùng Caribe mang tên Dead Man Tell No Tales. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng như Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani,… sẽ ra mắt vào tháng 5.2017.

Năm 2016, tài tử Johnny Depp tham gia phim Alice Through the Looking Glass, song đây lại là một phần phim vô cùng tệ hại sau cái bóng quá lớn của Alice in Wonderland (2010). Nhưng nhìn chung, diễn xuất của Johnny Depp vẫn không có gì phải phàn nàn, đáng để tín đồ điện ảnh kì vọng vào diễn xuất của nam tài tử ở bom tấn mới nhất đến từ hãng Disney trong năm 2017.

4. Mark Wahlberg

Nam tài tử 45 tuổi sẽ đảm nhận vai chính trong phần 5 của loạt phim Transformers

Dường như cái tên Mark Wahlberg đã trở thành “thương hiệu” cho hai phần trong loạt phim về những chiếc xe biến hình robot: Transformers: Age of Extinction hồi năm 2014 và phần mới nhất sắp ra mắt vào cuối tháng 6.2017 mang tên Transformers: The Last Knight, đạo diễn bởi “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay.

Trailer phim về phần mới nhất này được tung ra trong vài tuần gần đây đã hé lộ phần nào nội dung của phim: vẫn cảnh cháy nổ, sự chiến đấu của liên minh loài người chống lại những kẻ xâm lược ngoại lai đến từ bên ngoài trái đất…

Trong nhiều năm trở lại đây, nam tài tử đã đóng rất nhiều phim hay, trong đó có Three Kings (1999), The Departed (2006), The Fighter (2010), Lone Survivor (2014), Deepwater Horizon (2016)… Ở hầu hết các phim, Mark Wahlberg đều đảm nhận tốt vai trò của mình.

5. Emma Watson

Siêu phẩm Beauty and the Beast sẽ hâm nóng tên tuổi Emma Watson

Trong tháng 3.2017, hãng Walt Disney sẽ cho ra mắt công chúng Beauty and the Beast, có sự tham gia của Emma Watson trong vai nữ chính và tài tử gạo cội Kevin Kline trong vai quái vật. Đây là phiên bản làm lại từ bản phim hoạt hình năm 1991 cũng của hãng này. Nội dung phim vẫn được giữ nguyên, chỉ có định dạng là thay đổi từ 2D sang live-action 3D và các nhân vật trong phim sẽ được trau chuốt thêm ít nhiều. Song bên cạnh đó, hãng Walt Disney cũng hứa hẹn rằng đội ngũ biên kịch sẽ thêm thắt một vài chi tiết để phim thêm hấp dẫn, sinh động.

Emma Watson là ngôi sao điện ảnh người Anh nổi tiếng từ loạt phim Harry Potter. Điều này đã tạo thành bước đệm cho những vai diễn sau này của Emma, nhưng đồng thời cũng tạo nên khó khăn cho Emma: cô phải nỗ lực hết mình để vượt qua cái bóng quá lớn từ vai diễn Hermione. Sau vai Angela Gray trong phim Regression (2015), đạo diễn Alejandro Amenábar nhận xét về Emma như sau: “Emma là một cô gái rất thông minh, cô ấy vô cùng tài năng và hiểu trọn ý nghĩa của toàn bộ tác phẩm. Khi làm những bộ phim phức tạp thế này, bạn cần phải có cộng sự là những người hiểu được bạn đang cố gắng truyền tải điều gì. Cô ấy hiểu rất rõ mình cần làm gì ngay từ ngày đầu khởi quay”.

Diễn xuất của Emma Watson ngày càng chững chạc hơn qua các vai diễn, và chúng ta hãy chờ đợi sự tỏa sáng của ngôi sao này ở siêu phẩm Beauty and the Beast sắp tới.

6. Tom Hardy

Nam tài tử Tom Hardy hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn mới nhất mang tên Dunkirk Nam tài tử Tom Hardy hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan trong bom tấn mới nhất mang tên Dunkirk

Một tin vui cho các tín đồ điện ảnh nói chung và fan của đạo diễn Christopher Nolan nói riêng đó là trong tháng 7.2017, một tác phẩm nữa của đạo diễn này dự kiến sẽ ra mắt với nhan đề là Dunkirk. Nội dung phim kể về một trong những cuộc di tản lịch sử tại bờ biển Dunkirk, tương tự như phim Atonement (2007) cũng làm về đề tài thế chiến thứ hai. Và dĩ nhiên, nam tài tử Tom Hardy sẽ góp mặt với một vai quan trọng trong phim Dunkirk cùng với các nam diễn viên khác như Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Aneurin Barnard, Jack Lowden, James D’Arcy, Barry Keoghan, Tom Glynn-Carney…

Tom được khán giả biết đến với những vai diễn đa dạng, nhưng phần lớn lại là những vai diễn lạnh lùng, cứng rắn. Kể từ "bom tấn" Mad Max: Fury Road hồi năm 2015, dường như tiếng tăm của nam diễn viên có phần “lắng” lại sau một thời gian. Song, đến khi nhận kịch bản và đồng ý hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan, đây có thể xem như một trong những vai diễn về người lính hiếm hoi của Tom tính đến giờ phút này trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

7. Tom Cruise

Tom Cruise sẽ lại “khuấy đảo” phòng vé toàn cầu trong phim The Mummy cùng với lớp diễn viên trẻ của Hollywood Tom Cruise sẽ lại “khuấy đảo” phòng vé toàn cầu trong phim The Mummy cùng với lớp diễn viên trẻ của Hollywood

Tom Cruise dường như đang xây dựng một “Đế chế Tom” cho mình cùng với nam tài tử Tom Hanks. Tom Cruise sẽ trở lại đầy cuống hút vào đầu tháng 6.2017 với vai diễn hành động trong phim The Mummy, một tham vọng của hãng Universal nhằm tạo nên nhiều phim rồi phát triển thành một thế giới điện ảnh đen tối mang tên Dark Universe.

The Mummy được đạo diễn bởi Alex Kurtzman, và ngoài sự có mặt của Tom Cruise còn có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác như Russell Crowe trong vai tiến sĩ Henry Jekyll, Annabelle Wallis trong vai Jenny Halsey, Courtney B. Vance trong vai Colonel Gideon Forster… Nội dung phim sẽ kể về những đại họa của thế giới sau khi Tom Cruise, một quân nhân tham gia khai quật một ngôi mộ cổ và làm sống dậy những thế lực hắc ám cổ xưa… Kịch bản phim được chấp bút bởi Jon Spaihts và Christopher McQuarrie.

8. Tom Holland

Tom Holland với tạo hình người nhện lắm chiêu trò trong Spider-Man: Homecoming

Người nhện đã trở lại. Thật sự thì dòng phim về đề tài anh hùng chưa bao giờ thôi hot và cái tên người nhện Peter Parker như một nguồn “tài nguyên” vô hạn để các nhà sản xuất phim Hollywood khai thác mãi không thôi. Nhưng diễn viên vào vai người nhện trong bộ phim mới toanh Spider-Man: Homecoming dự định ra rạp đầu tháng 7.2017 tới lại là một cái tên khá quen thuộc mà công chúng đã bắt gặp trong phim Captain America: Civil War (2016), đó là Tom Holland. Nam diễn viên người Anh tuổi còn khá trẻ, 20 tuổi, song với vai diễn khá thành công của mình trong năm 2016 vừa rồi, Tom đã để lại những ấn tượng khá sâu đậm đối với những nhà làm phim.

Sau khi trailer Spider-Man: Homecoming được công bố, tính cách của chàng người nhện trẻ tuổi này được hé lộ như vui nhộn, ngông cuồng, hiếu chiến… Nội dung của phim kể về việc “tầm sư học đạo” của người nhện với người nắt (do Robert Downey Jr.) để đối phó với thế lực hắc ám. Trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, Spider-Man: Homecoming có đến 98% tổng số khán giả mong đợi phim này ra mắt, và chỉ nói về kịch bản thôi thì cũng đủ thấy độ hấp dẫn đến mức nào: được chấp bút bởi Jonathan M. Goldstein, John Francis Daley, Christopher Ford, Chris McKenna, Erik Sommers và Jon Watts.

Điện ảnh Hollywood không thiếu những diễn viên trẻ, tài năng bên cạnh lớp diễn viên gạo cội. Năm 2017 một lần nữa sẽ trở thành thách thức đối với nam diễn viên Tom Holland trong việc khẳng định tên tuổi của mình ở sân chơi nghệ thuật thứ bảy này.

9. Daisy Ridley

Daisy Ridley, nữ diên viên đầy tiềm năng của loạt phim Star Wars

Nữ diễn viên trẻ Daisy Ridley sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn Rey trong Star Wars: Episode VIII dự kiến sẽ ra mắt vào giữa tháng 12.2017. Với vai diễn này, cũng trong phần 7 loạt phim Star Wars, Daisy Ridley được giới chuyên môn đánh giá khá cao, và có thể xem đây là một tín hiệu khả quan đối với nữ diễn viên người Anh để cô tham gia vào phần 8 tới.

Không như một vài trường hợp diễn viên trẻ khác khi vừa bước vào nghề, diễn xuất của Daisy Ridley chín chắn, truyền tải được cái “thần” của vai diễn. Trong phần 8 này, Daisy Ridley sẽ diễn xuất chung với lớp diễn viên cũ của phần 7 gồm có Domhnall Gleeson, Adam Driver, Oscar Isaac, Benicio Del Toro…

Trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận được sự kì vọng của 99% tổng số khán giả, và điều đó nói lên rằng Daisy Ridley hoàn toàn có thể tỏa sáng thành sao hạng A cùng "đồng hương" Tom Holland.

10. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston với tạo hình lịch lãm, phong trần trong Kong: Skull Island

Bước sang tuổi 35, tình cũ của Taylor Swift khá bận rộn với lịch diễn xuất dày đặc. Nam tài tử sẽ hóa thân thành một nhân vật phong trần, lịch lãm trong bom tấn mới nhất mang tên Kong: Skull Island.

Phim có kinh phí sản xuất lên đến 190 triệu USD, bối cảnh đặt tại nhiều nơi trong đó có Việt Nam với địa điểm ghi hình ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình. Tom Hiddleston vào vai cựu quân nhân người Anh cùng một nữ phóng viên chiến trường - do Brie Larson đóng - đã tham gia vào cuộc thám hiểm kỳ lạ.

Tạo hình nhân vật của Tom cũng khác so với các phim về đề tài siêu anh hùng trước đó mà nam diễn viên này từng đóng. Trong loạt phim về Avengers, công chúng đã quen thấy Tom trong vai Loki, anh em với Thor, hay sử sụng sức mạnh thần thánh để gây ra tội ác của mình. Nhưng trong Kong: Skull Island, Tom sẽ hóa thân thành một nhân vật đời thường, dấn mình vào công cuộc khám phá ở một vùng đất đầy nguy hiểm…

Phim dự kiến ra mắt tháng 3.2017.

Thế Sang

Ảnh: Poster phim