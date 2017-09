Ngày 19.9, tại sân đua bò gần núi Tà Pạ (TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra ngày hội đua bò Bảy Núi, do Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang, Đài truyền hình An Giang phối hợp UBND H.Tri Tôn tổ chức.

Hội đua bò Bảy Núi độc đáo với các đôi bò tranh tài quyết liệt luôn thu hút hàng ngàn người dân, khách du lịch đến xem. Có 64 đôi bò của 7 huyện thuộc 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang tham gia thi đấu. Chung cuộc, đôi bò của ông Chau Suool (H.Tịnh Biên, An Giang) đoạt giải nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng; đôi bò của ông Dương Văn Hiệp (H.Tịnh Biên) đoạt giải nhì trị giá 20 triệu đồng. Thanh Dũng